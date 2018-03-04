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КОСМОС

Огромные НЛО превратили Луну в базу инопланетян

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категория: КОСМОС

В сети Интернет появились очередные доказательства того, что Луна уже давно находится под контролем инопланетных цивилизаций. Охотниками за НЛО было опубликовано множество снимков лунной поверхности, на которых можно увидеть постройки и звездолеты пришельцев.

Фотографии сделаны с использованием земного телескопа. Скептикам не удалось хоть как-то объяснить наличие на Луне некоторых объектов. Загадочнее всего выглядит треугольная аномалия, которая постоянно меняет свое расположение и обладает значительными размерами. Уфологи уверены, что это космическое тело способно скользить по земному спутнику.

Эту находку сделал астроном-любитель, практически ежедневно наблюдавший за Луной с помощью своего телескопа. Он добавил, что объект в форме треугольника способен буквально растворяться в воздухе.

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