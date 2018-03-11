NASA: пребывание в космосе изменяет ДНК человека

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При нахождении в космическом пространстве у человека может измениться ДНК. К тому же, по мнению ученых NASA, на это никак не влияет количество проведенного в нем времени.

Специалистам удалось это выяснить благодаря братьям-близнецам Скотту и Марку Келли. Один из них пробыл на МКС более трехсот дней, а другой ни разу не бывал в космосе. После прибытия Скотта на Землю исследователи взяли у него образец ДНК.

После этого ученые сравнили ДНК обоих братьев и заметили, что они имеют несколько отличий, которых ранее замечено не было. Более того, эти различия возникли именно у астронавта, побывавшего в космосе. Пока эксперты не могут сказать, чем именно это грозит людям в будущем, когда мы сможем свободно покидать планету и путешествовать между мирами.