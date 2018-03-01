На церемонии награждения олимпийцев РФ произошла путаница с ключами от BMW

Редакция информационного издания «Интерфакс» отмечает, что во время проведения церемонии награждения олимпийцев России произошла путаница с ключиками от машин BMW.

После награждения Екатерины Бобровой, фигуристки, случилась короткая заминка. Дело в том, что организаторы перепутали боксы с ключами Александра Большунова, лыжника, и Бобровой. Затем проблему быстро устранили, и атлеты заполучили свои заслуженные награды.

Позднее журналисты узнали, что футляры были перепутаны и у нескольких хоккеистов – церемонию не стали прерывать, так как члены сборной самостоятельно обменялись между собой ключами.

Напомним, что золотым медалистам были подарены внедорожники BMW X6, серебряным – BMW X5, а бронзовым – BMW X4.