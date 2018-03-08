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В ФОКУСЕ

Медведев пожелал женщинам чаще улыбаться в своем поздравлении с 8 Марта

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категория: В ФОКУСЕ

На официальном интернет-ресурсе российского правительства появилось сообщение от Дмитрия Медведева. В нем он поздравил всех женщин, проживающих в РФ, с 8 Марта.

В тексте Медведев благодарит представительниц прекрасной половины человечества за то, что они постоянно находятся рядом и делают этот мир чуточку краше и добрее. Он пожелал им не перетруждаться и чаще дарить улыбки окружающим, а также ежедневно принимать комплементы и признания в любви от близких людей. В конце премьер-министр посоветовал мужчинам обязательно подарить красивейшие букеты своим дочерям, мамам, бабушкам, женам и коллегам по работе.

Напоминаем, что Международный женский день являлся инициативой Клары Цеткин, активистки из Германии, боровшейся за права женщин.

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