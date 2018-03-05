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В ФОКУСЕ

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» закончился ничьей

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категория: В ФОКУСЕ

Прошедший в рамках российского чемпионата по футболу матч между «Спартаком» и «Локомотивом» закончился ничьей. В результате железнодорожникам удалось сохранить свои лидирующие позиции. Игра состоялась на стадионе «Локо».

Обе команды в последний раз сталкивались друг с другом в августе прошлого года, когда «Спартак» сначала забил в ворота соперника два гола, но потом все равно проиграл, пропустив сразу четыре мяча. В марте, естественно, столь динамичной игры ожидать было глупо, поэтому ни один из клубов не смог забить ни одного мяча.

Причиной столь вялой игры стало плохое состояние поля. К тому же во время матча шел сильный снегопад, из-за чего игроки нередко не видели мяча. Однако организаторы и судьи не стали останавливать игру.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился эмоциями после дерби со «Спартаком» в 21-м туре чемпионата России. Видео интервью с Алексеем опубликовано на канале ФК «Локомотив».

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