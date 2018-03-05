Ксения Собчак ушла с переговоров по формату дебатов в ЦИК

Кандидат в президенты России Ксения Собчак покинула совещание, проходившее в Центризбиркоме. Стоит отметить, что в ходе собрания с кандидатами обсуждался вопрос об изменении формата дебатов. Об этом передает ТАСС.

«Я покинула это совещание, потому что понятно, что это совершенно не конструктивная позиция», — объяснила свой уход Ксения Собчак.

Сообщается, что Владимир Жириновский тоже покинул собрание. Он сообщил, что кандидаты в президенты не смогли договориться с ЦИК.

Стоит напомнить, что ранее на Ксению Собчак напал молодой человек по имени Алан Дзуцев. В Сети было опубликовано видео от первого лица, на котором видно, как парень взял стакан воды и облил Собчак со словами «это за Жириновского». После данного инцидента представители штаба Собчак сообщили, что напавший Дзуцев является помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Ксения Собчак потребовала официальных извинений от Шапошникова и увольнения Дзуцева.

После данного требования пресс-секретарь Шапошникова сообщил, что Алан Дзуцев не является официальным помощником, но, несмотря на это, председатель Мосгордумы принёс свои извинения.

После происшествия Ксения Собчак сообщила, что она не откажется от формата дебатов из-за нападения.