В Сети появилось видео нападения на Ксению Собчак

В Сети появилось видео нападении на Ксению Собчак. На ролике видно, как молодой человек сам ведет съемку нападения. Он не скрывает своего лица, а даже наоборот показывает его перед тем, как наброситься на кандидата в президенты России.

Молодой человек взял стакан воды и с криком «За Жириновского» плеснул его в Собчак. Появлялась информация о том, что молодой человек толкнул Ксению Собчак, в результате чего она упала и получила травмы. Сама ведущая отметила, что из-за инцидента она получила травмы головы и ноги.

Напомним, что ранее Ксения Собчак во время предвыборных дебатов начала спорить с Владимиром Жириновским. Между двумя кандидатами в президенты России начался спор. Владимир Жириновский резко высказался в адрес Собчак, после чего она плеснула ему в лицо стакан воды.

