К 2020 году Китай запустит на орбиту основной модуль новой космической станции

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В ближайшие два года КНР собирается запустить на земную орбиту базовый модуль своей новой космической станции. Эта новость была опубликована местными средствами массовой информации, сославшимися на Чжоу Цзяньпина, ведущего конструктора в подразделении пилотируемых полетов.

По прогнозам специалиста, к 2020 году будет запущен первый модуль для проведения его испытаний в условиях космоса. Он отметил, что этот проект перешел на финальную стадию. Как только ученые протестируют базовую конструкцию, к ней будет выслан корабль с полезным грузом, а после – с астронавтами.

Еще через два года Китай присоединит к базовому модулю сразу два лабораторных комплекса, общий вес которых составит сорок тонн. К тому же конструктор отметил, что в отдельном отсеке станции будет размещен уникальный телескоп, диаметр которого составит почти два метра.