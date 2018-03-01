Где купить справку в бассейн с доставкой по фиксированной цене?

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Актуальность справки для бассейна – дело сезонное, но вам не обязательно ждать сентября, чтобы начать заниматься любимым спортом. Есть способ, при котором вы сможете отправиться в бассейн в любой день, имея под рукой медицинское заключение о том, что вы полностью здоровы, и не являетесь носителем инфекционных заболеваний. Как вы уже поняли, мы намекаем на покупку справки от врача, но без числа. Согласитесь, удобно иметь под рукой всегда актуальный документ – поставили нужное число, и вот у вас свежий допуск к воде. Конечно, можно сразу проставить необходимые сведения, но помните о том, что справка в бассейн действует всего год.

Справка в бассейн с доставкой

Медицинские документы, которые в настоящее время можно без проблем оформить онлайн, имеют еще несколько важных плюсов.

Их доставляют к любой из станций московского метро. При этом справка с доставкой не повышается в цене. Услуга абсолютно бесплатная. Можно рассчитывать на солидную скидку, если заказывать более двух экземпляров. На разных сервисах разные предложения по скидке, но если попробовать вывести средние цифры, получим примерно 15%. Гарантия честной сделки. Этот плюс реализуется за счет отсутствия предоплаты. Клиент платит только тогда, когда получает в руки готовый документ, убедившись в его качестве и правильности оформления.

Справка форма 1: какой она бывает?

Если вы планируете заказать справку в бассейн онлайн, обратите внимание, что она представлена в двух вариантах: для детей и взрослых.

в справке для детей указывается информация о группе здоровья, сведения общего характера;

в справке для взрослых есть отметка дерматолога, результаты анализов на энтеробиоз.

Где удобнее всего заказывать справки в бассейн?

Как уже было сказано, самый надежный способ – оформить на специализированном сайте, вроде этого — vash-medlist.com. Процедура займет не более 15 минут, но самое главное, вы сможете получить справку в день обращения, по истечении 3-4 часов с момента оформления заказа.

Если вы покупаете сразу несколько бланков, так сказать, впрок, обязательно укажите в заказе просьбу о том, чтобы графа с числом выдачи оставалась незаполненной.

Надеемся, наш обзор и рекомендации помогут вам облегчить жизнь, избавив график от номенклатурных забот. Мы искренне полагаем, что сложные вещи могут быть простыми!