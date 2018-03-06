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Астрономия

Астрономы обнаружили звезду-вампира, пожирающую материю другой звезды

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категория: Астрономия, КОСМОС

Исследователям космического пространства из женевского университета удалось обнаружить уникальную нейтронную звезду, начавшую пожирать материю у соседствующего с ней красного гиганта.

Данное открытие ученые сделали почти случайно. Дело в том, что они решили изучить вспышку, которая была сравнительно недавно найдена специалистами одной из рентгеновских обсерваторий Европы. Во время анализа вспышки астрофизики определили, что в месте ее возникновения находятся сразу две звезды.

Нейтронная звезда раньше была белым карликом, тоже не чуравшимся поглощать материю у своего соседа. После трансформации от нее начали исходить мощные рентгеновские пучки, которые и зафиксировали астрономы.

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