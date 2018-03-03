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Астрономия

Астрономы обнаружили гигантскую планету с «водяной» атмосферой

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категория: Астрономия, КОСМОС

Исследователи космического пространства смогли тщательно изучить атмосферу ранее найденной экзопланеты, проанализировав сведения, полученные «Хабблом». В плане хим. состава WASP-39b значительно отличается от миров, расположенных в нашей звездной системе, однако по своим размерам она сопоставима с Сатурном.

Эта огромная планета расположена в 700 световых лет от Солнца и крутится рядом с желтым карликом. Ее атмосфера не имеет облаков, поэтому астрофизики смогли хорошенько рассмотреть ее воздушную оболочку.

Специалисты выяснили, что на поверхности WASP-39b имеется огромное количество водяного пара и большой объем тяжелых металлов, свидетельствующих о том, что на планету частенько падали кометы. Выходит, что раньше этот объект находился намного дальше от своего светила, чем сейчас.

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