Астрономы обнаружили гигантскую планету с «водяной» атмосферой

Исследователи космического пространства смогли тщательно изучить атмосферу ранее найденной экзопланеты, проанализировав сведения, полученные «Хабблом». В плане хим. состава WASP-39b значительно отличается от миров, расположенных в нашей звездной системе, однако по своим размерам она сопоставима с Сатурном.

Эта огромная планета расположена в 700 световых лет от Солнца и крутится рядом с желтым карликом. Ее атмосфера не имеет облаков, поэтому астрофизики смогли хорошенько рассмотреть ее воздушную оболочку.

Специалисты выяснили, что на поверхности WASP-39b имеется огромное количество водяного пара и большой объем тяжелых металлов, свидетельствующих о том, что на планету частенько падали кометы. Выходит, что раньше этот объект находился намного дальше от своего светила, чем сейчас.