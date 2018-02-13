Возле западных границ России замечен самолет-разведчик ВВС США

Представители наблюдательного портала Mil Radar сообщили о том, что рядом с западной границей РФ было замечено разведывательное воздушное судно ВВС США.

В сообщении отмечается, что Boeing RC-135W вылетел с авиабазы, расположенной в Великобритании, и пролетел рядом с границей Калининградской области, оставаясь в воздушном пространстве прибалтийских стран.

Подобный самолет раньше был зафиксирован в Балтийском море – он не покидал нейтральных вод при проведении разведывательной операции. Начиная с текущего года, самолеты-разведчики США пролетали рядом с западными границами РФ не меньше четырнадцати раз.