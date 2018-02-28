Vodafone собирается создать сеть мобильной связи на Луне

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Представители Vodafone, одного из самых крупных операторов сотовой связи на планете, сообщили, что в следующем году компания собирается создать 4G-сеть на спутнике Земли. Они добавили, что нужное оборудование будет отправлено в рамках первого частного полета на Луну, который планируется осуществить с использованием Falcon 9.

Ожидается, что ракета-носитель сможет доставить на лунную поверхность мачты связи Nokia. Благодаря сигналу, который предоставит оператор, с лунной поверхности удастся получать видео в высоком разрешении. К тому же новая сеть свяжет между собой два лунохода «Ауди» и командный центр, роль которого сыграет ALINA. Речь идет о космическом корабле, который должен будет сесть на Луну.

Самоходные аппараты «Ауди» должны будут выполнить на земном спутнике множество задач, одна из которых связана с оценкой пригодности Луны для заселения людьми.