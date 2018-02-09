Владимир Путин предложил новую версию анекдота про тракториста

Во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, Владимиру Путину миллиардер Владимир Лисин рассказал анекдот по поводу программы поддержки бизнеса в России. Лисин отметил, что зачастую после положительного результата от какой-либо программы поддержки, вводятся ограничения.

Чтобы более наглядно понять сложившуюся ситуацию, миллиардер рассказал российскому лидеру «старый советский анекдот» про колхоз, который «каждый знает».

Суть анекдота состоит в том, что работники решили наказать кузнеца, который любит злоупотребить алкоголем. Именно по этой причине каждый раз срывается посевная. Однако работники колхоза так и не нашли подходящего наказания, так как кузнец был только один. Вместо этого все решили изнасиловать тракториста, так как в колхозе их было два. По словам Лисина, подобным образом в правительстве решаются вопросы, касающиеся бизнеса

«Ну сказал бы — доярку хотя бы, ну чего ты. Куда вас тянет», — пошутил в ответ Владимир Путин.