Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
В ФОКУСЕ

Владимир Путин предложил новую версию анекдота про тракториста

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, Владимиру Путину миллиардер Владимир Лисин рассказал анекдот по поводу программы поддержки бизнеса в России. Лисин отметил, что зачастую после положительного результата от какой-либо программы поддержки, вводятся ограничения.

Чтобы более наглядно понять сложившуюся ситуацию, миллиардер рассказал российскому лидеру «старый советский анекдот» про колхоз, который «каждый знает».

Суть анекдота состоит в том, что работники решили наказать кузнеца, который любит злоупотребить алкоголем. Именно по этой причине каждый раз срывается посевная. Однако работники колхоза так и не нашли подходящего наказания, так как кузнец был только один. Вместо этого все решили изнасиловать тракториста, так как в колхозе их было два. По словам Лисина, подобным образом в правительстве решаются вопросы, касающиеся бизнеса

«Ну сказал бы — доярку хотя бы, ну чего ты. Куда вас тянет», — пошутил в ответ Владимир Путин.

Новости по теме:

  1. Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
  2. Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
  3. СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
  4. В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени

Эти новости могут вас заинтересовать

На космодроме Плесецк испытали баллистическую ракету «Сармат»

Генпрокуратура проверит баттл Oxxxymiron и Гнойного на экстремизм

Команда Леброна обыграла команду Стефена в Матче всех звезд НБА

Для уборки снега в Москве на улицы выведена военная техника

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках