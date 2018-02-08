Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
В ФОКУСЕ

Видео: Российские болельщики устроили световое шоу у штаб-квартиры WADA

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В Сети был опубликован интересный ролик под названием «Русское световое шоу для WADA в Монреале».

Создателями видео стали российские болельщики, которые были недовольны отстранением российских спортсменов от Олимпиады в Пхенчхане. Они оставили свое послание прямо на стене здания штаб-квартиры WADA. Видеоролик был опубликован на канале SportHeart на видеохостинге YouTube.

«Мы, болельщики российской Олимпийской сборной, возмущены подлыми действиями ВАДА и МОК. Световым шоу перед штаб-квартирой ВАДА мы хотим сказать всему миру, что единственный допинг российской олимпийской сборной — это наша поддержка и любовь!» — написано в подписи к ролику.

Новости по теме:

  1. Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
  2. Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
  3. СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
  4. В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени

Эти новости могут вас заинтересовать

Евросоюз собирается взыскать с РФ 1,39 млрд евро за эмбарго на ввоз свинины

Самолет ВМС США разведал обстановку у побережья Крыма

СК России обвинил военного Украины в убийстве оператора Первого канала

Опубликовано видео посадки новейших истребителей Су-57 в Сирии

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках