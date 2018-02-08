Видео: Российские болельщики устроили световое шоу у штаб-квартиры WADA

В Сети был опубликован интересный ролик под названием «Русское световое шоу для WADA в Монреале».

Создателями видео стали российские болельщики, которые были недовольны отстранением российских спортсменов от Олимпиады в Пхенчхане. Они оставили свое послание прямо на стене здания штаб-квартиры WADA. Видеоролик был опубликован на канале SportHeart на видеохостинге YouTube.

«Мы, болельщики российской Олимпийской сборной, возмущены подлыми действиями ВАДА и МОК. Световым шоу перед штаб-квартирой ВАДА мы хотим сказать всему миру, что единственный допинг российской олимпийской сборной — это наша поддержка и любовь!» — написано в подписи к ролику.