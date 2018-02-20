В Сети появилось видео с секретной сверхлегкой ракетой США Astra

Оказалось, что в Соединенных Штатах Америки создают новую сверхлегкую ракету. Данная информация была опубликована телеканалом ABC7, сотрудники которого смогли сфотографировать секретный объект, находящийся на военной базе в Аламиде.

Журналисты отмечают, что у этой ракеты уже есть название – Astra. В высоту она достигает всего двенадцати метров, что практически в шесть раз меньше, чем у недавно запущенной Falcon Heavy. С помощью нее можно доставить на низкую орбиту Земли груз весом не больше ста килограмм.

По предварительной информации, над созданием этой ракеты трудится какая-то совершенно новая компания, которая не спешит афишировать свое название и планы на будущее.