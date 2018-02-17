В Черное море вошел участвовавший в ракетном ударе по Сирии американский эсминец

Специалисты блога Yörük Işık, следящие за перемещением боевых кораблей, опубликовали информацию о том, что в Черное море вошел американский ракетный эсминец Ross. Они добавили, что данное судно было отправлено с целью поддержания своих союзников. Оно пересекло пролив Босфор в ночное время суток.

На интернет-портале ВМС США отмечается, что «Росс» пришвартовался в порте Влёра (Албания) около недели назад. В новости также говорится, что наличие боевого судна в Средиземном море демонстрирует желание американского командования обеспечить безопасность в регионе. Ранее он принимал участие в нанесении ракетного удара по территории Сирии.

В длину этот эсминец достигает почти 154 метров, а его ширина превышает 20 метров. Он оснащен ракетами «Томагавк», противолодочной и зенитной оборонными системами, а также пушками и пулеметами.