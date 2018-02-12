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В ФОКУСЕ

В Благовещенске грузовой поезд протаранил «КамАЗ»

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категория: В ФОКУСЕ

В городе Благовещенск водитель «КамАЗа» встал на регулируемом ж/д переезде, на котором его протаранил грузовой состав. В результате этой аварии один человек погиб. Данная новость была опубликована пресс-службой регионального УМВД.

В сообщении отмечается, что столкновение произошло сегодня, 12 февраля, в утренние часы. Это дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь водителя грузового автомобиля. В настоящее время проводится проверка, и определяются обстоятельства аварии.

Место ДТП было тут же оцеплено полицейскими, а для автомобильного транспорта был организован объезд. Что касается поезда, но он практически не пострадал, а потому продолжил движение по заданному маршруту.

Источник видео: Амурская правда

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