Упавшая с неба глыба льда едва не убила лондонского дворника

В столице Великобритании на проезжую часть упала большая глыба льда, едва не задевшая стоявшую рядом группу людей.

Данное происшествие было снято на видео. На нем можно увидеть дворника и еще нескольких людей. Внезапно на дорогу падает крупный кусок льда. Уборщик сильно удивился произошедшему и моментально отскочил в сторону.

«Откуда-то сверху, возможно, с самолета на землю рухнул кусок льда весом не меньше 10 килограмм. Все случилось за мгновение. Я не испугался, а скорее удивился. Хотя эта глыба вполне могла убить меня», – сообщил Сергей Мешков, лондонский дворник, при разговоре с прессой.

В СМИ отметили, что над Лондоном часто пролетают самолеты, причем с них действительно может падать лед, однако в данном случае, вероятнее всего, произошел редкий метеорологический феномен.