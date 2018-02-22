Уфологи уверены, что в хранилище Пентагона лежит фрагмент НЛО

Исследователи внеземных цивилизаций из США считают, что в Пентагоне вот уже немало лет хранится фрагмент инопланетного корабля. Специалисты отмечают, что он выполнен из металлического сплава, который не известен даже экспертам с мировым именем.

Уфологи обвиняют власти в том, что они пытаются скрыть существование пришельцев от землян. Их версию решил поддержать Джеймс Оберг, экс-работник «НАСА». Он заявил, что американское Минобороны выделяет немалые денежные средства на сбор и хранение внеземных материалов.

Специалисты в области уфологии отмечают, что этот кусок НЛО был получен военными при взрыве корабля пришельцев, произошедшем неподалеку от города Розуэлл. Таким образом, можно предположить, что он хранится у Пентагона более 60 лет.