Уфологи обнаружили в Великобритании 14-килограммовый обломок НЛО

Исследователи внеземных цивилизаций смогли найти таинственный объект весом 14 килограмм в британском городе Скарборо. Опытные специалисты отмечают, что им является обломок НЛО, упавший на планету в результате взрыва инопланетного корабля.

Этот странный объект, состоящий из свинца и меди, впервые был обнаружен около 60 лет назад. Однако провести тщательный анализ ученые решили лишь недавно, когда у них появились подозрения о том, что они имеют дело с частью звездолета пришельцев. Отмечается, что на этом осколке имеются таинственные иероглифы.

Изучением этого осколка занялся доктор наук по имени Дэвид Кларк, когда заметил его в британском музее. Ему удалось доказать, что он точно не был изготовлен на Земле.