Уфолог рассмотрел на новых фото с Луны черный прямоугольник

Популярный интернет-уфолог, скрывающийся под псевдонимом Streetcat1, нашел на новых снимках лунной поверхности таинственный прямоугольник черного цвета.

Снимки сделал китайский луноход. На них можно легко разглядеть необычный монолит, имеющий прямоугольную форму и находящийся рядом с лунным горизонтом в четырехстах метрах от космического аппарата.

Вначале исследователь внеземных цивилизаций решил, что этот объект является обычных битым пикселем, однако позднее он увидел, что он присутствовал и на других фотографиях. После увеличения масштаба уфолог заметил, что этот монолит не только обладает правильными геометрическими формами, но и отбрасывает реальную тень.

По мнению специалистов в области уфологии, данный объект, скорее всего, представляет собой вход в базу пришельцев, расположенную на Луне.