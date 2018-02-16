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КОСМОС

Уфолог рассмотрел на новых фото с Луны черный прямоугольник

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категория: КОСМОС

Популярный интернет-уфолог, скрывающийся под псевдонимом Streetcat1, нашел на новых снимках лунной поверхности таинственный прямоугольник черного цвета.

Снимки сделал китайский луноход. На них можно легко разглядеть необычный монолит, имеющий прямоугольную форму и находящийся рядом с лунным горизонтом в четырехстах метрах от космического аппарата.

Вначале исследователь внеземных цивилизаций решил, что этот объект является обычных битым пикселем, однако позднее он увидел, что он присутствовал и на других фотографиях. После увеличения масштаба уфолог заметил, что этот монолит не только обладает правильными геометрическими формами, но и отбрасывает реальную тень.

По мнению специалистов в области уфологии, данный объект, скорее всего, представляет собой вход в базу пришельцев, расположенную на Луне.

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