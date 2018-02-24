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КОСМОС

Уфолог показал на видео пролетевший рядом со спутником NASA дискообразный НЛО

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категория: КОСМОС

Streetcap1, популярный онлайн-уфолог, отметил, что рядом с космическим зондом «НАСА», который изучает наше небесное светило, пролетел НЛО в форме диска. Дело в том, что во время просмотра прямой трансляции он обнаружил необычный объект, летевший в космическом пространстве и неожиданно исчезнувший из поля зрения камер.

Разумеется, исследователь внеземных цивилизаций тут же отметил, что данным объектом являлся инопланетный корабль. К тому же кадры получились настолько четкими, что можно даже разглядеть форму этого звездолета.

Однако в интернете нашлось немало скептиков, которые не поверили уфолугу. Один из них и вовсе оказался астрономом, который сообщил, что данным объектом был обычный астероид, ведь эти космические тела нередко имеют самые различные формы, включая дискообразную.

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