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Астрономия

Ученые составили список ТОП-5 угроз для Земли из космоса

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категория: Астрономия, КОСМОС

Исследователи из стран Запада решили составить рейтинг угроз для нашей планеты из космического пространства. На первом месте оказалось исчезновение озонового слоя. По словам специалистов, это происходит в основном из-за воздействия на него солнечных излучений и деятельности людей. Полное уничтожение данного слоя несет катастрофические последствия для землян.

На второй строчке оказались микроорганизмы. Многие ученые все еще уверены, что жизнь на Земле прилетела из космоса, поэтому не исключено, что на поверхность нашего мира могут упасть неизученные и губительные для всего живого бактерии. Замыкает тройку лидеров космическая пыль, оседающая на планете, а также изменяющая состав океанов и атмосферы.

Четвертую строчку занял мусор, накопившийся на земной орбите и мешающий будущим исследованиям космоса. В конце списка оказались астероиды. Хоть многие из них и могут уничтожить человечество, однако вероятность их падения на Землю крайне мала.

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