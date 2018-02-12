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Астрономия

Ученые: Солнце потускнеет и станет более холодным

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категория: Астрономия, КОСМОС

Американские исследователи космического пространства заявляют, что в ближайшем будущем активность нашего небесного светила заметно уменьшится, а потому оно потускнеет и станет менее горячим.

По словам астрономов из Калифорнии, это случится ближе к 2050-му году и окажется итогом «гранд-минимума» активности Солнца. В подобные отрезки времени магнитное поле звезды становится слабее, на нем появляется меньше пятен и оно излучает меньшее количество ультрафиолетовых лучей.

К данному выводу ученые пришли после наблюдения за другими желтыми карликами на протяжении двадцати лет. На базе полученной информации они составили прогноз, согласно которому активность нашей звезды уменьшится к середине текущего столетия.

Стоит напомнить, что в прошлом года на Солнце была зафиксирована мощная вспышка.

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