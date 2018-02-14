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КОСМОС

Ученые расшифровали тайное послание пришельцев

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категория: КОСМОС

Инопланетное послание было найдено более 60 лет назад, но оно долгое время находилось в кладовке одного из музеев в Лондоне. Речь идет о небольшом диске, диаметр которого составляет 43 сантиметра, а вес – 14 килограмм. Он упал в Великобритании в конце 50-х годов прошлого столетия.

НЛО изначально приняли за осколок советского спутника, однако недавно эта версия была опровергнута. При более тщательном изучении на нем были обнаружены иероглифы. Специалисты тут же принялись за их расшифровку, однако на данный момент времени они смогли более-менее точно перевести лишь последний отрывок, в котором отмечается, что человечество должно совершенствоваться, иначе оно исчезнет.

Некоторые эксперты считают это обычным розыгрышем, но другие уверены, что данный объект является посланием пришельцев, так на нем имеется защитный слой от радиационного излучения.

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