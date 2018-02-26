Ученые расшифровали «инопланетный» сигнал из соседней галактики

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Недавно исследователями космического пространства был пойман странный сигнал из ближайшей к Млечному Пути галактики. Загадочным он был назван по той простой причине, что исходил от органических элементов, которые не могли находиться в данном звездном скоплении по причине его «примитивности». Большинство уфологов тут же сообщили, что сигнал был отправлен пришельцами.

Однако Сергей Язев, российский астроном, развеял все слухи касательно данного открытия. Он отметил, что СМИ неправильно интерпретировали новость, использовав слишком броские заголовки. Оказалось, что сигнала и вовсе не было – речь идет о слабом излучении газопылевого облака, благодаря которому ученым и удалось найти органические молекулы.

К тому же «примитивность» Большого Магелланова облака является выдумкой журналистов. Истинный смысл новости кроется в том, что человечество теперь может находить органику даже в других галактиках.