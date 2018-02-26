Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
КОСМОС

Ученые расшифровали «инопланетный» сигнал из соседней галактики

Дата:
категория: КОСМОС
Взято с Pixabay

Недавно исследователями космического пространства был пойман странный сигнал из ближайшей к Млечному Пути галактики. Загадочным он был назван по той простой причине, что исходил от органических элементов, которые не могли находиться в данном звездном скоплении по причине его «примитивности». Большинство уфологов тут же сообщили, что сигнал был отправлен пришельцами.

Однако Сергей Язев, российский астроном, развеял все слухи касательно данного открытия. Он отметил, что СМИ неправильно интерпретировали новость, использовав слишком броские заголовки. Оказалось, что сигнала и вовсе не было – речь идет о слабом излучении газопылевого облака, благодаря которому ученым и удалось найти органические молекулы.

К тому же «примитивность» Большого Магелланова облака является выдумкой журналистов. Истинный смысл новости кроется в том, что человечество теперь может находить органику даже в других галактиках.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Уфологи опубликовали видеодоказательство существования инопланетян
  2. Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно вывела на земную орбиту четыре спутника
  3. Ученые обнаружили питающиеся радиацией внеземные бактерии
  4. Уфолог обнаружил в кратере Луны обломки инопланетного корабля

Эти новости могут вас заинтересовать

«Инопланетный зонд» на земной орбите оказался обломком астероида

Уфологи зафиксировали 12 появлений НЛО в небе над Бразилией

NASA готовит первый полет к Солнцу

SpaceX перенесла первый полет на Марс на 2020 год

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках