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Астрономия

Ученые доказали возможность черных дыр стирать прошлое

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категория: Астрономия, КОСМОС, НАУКА
Взято с Pixabay

Американские математики и астрофизики из университета Калифорнии смогли доказать, что черные дыры могут стереть память любого человека, попавшего в их центральную область. Свое исследование они базируют на теории относительности.

Ученые отмечают, что причинно-следственная связь практически полностью распадается рядом со сверхмассивным объектом. Это случается из-за изменения и затягивания рамок самого времени в условиях увеличения Вселенной с постоянной скоростью.

В черной дыре течение времени замедляется, а затем и вовсе перестает идти. В итоге в ней одновременно начинают существовать прошлое, будущее и настоящее. Если бы человек попал в такую «воронку», то он бы увидел события, которые произошли, произойдут или могли бы произойти в различных временных эпохах.

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