У границ России на Черном море замечены американские самолеты

Согласно информации, предоставленной интернет-ресурсом CivMilAir, следящим за перемещением боевых самолетов, вчера рядом с границами Российской Федерации пролетели два воздушных судна США. Речь идет о разведчике Aries и беспилотном аппарате Global Hawk.

Разведывательный самолет вылетел с авиабазы, расположенной на Крите, и пролетел неподалеку от Краснодарского края и Крыма. Что касается беспилотника, то он поднялся в воздух с Сицилии и тоже совершил полет неподалеку от вышеуказанных регионов.

Стоит отметить, что разведывательные судна США уже несколько раз были замечены неподалеку от границ РФ с начала текущего года.