Трамп выделит NASA 2,7 млрд долларов на создание лунной станции

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Уильям Герстенмайер, один из сотрудников «НАСА», сообщил, что США собираются выделить около 2 миллиардов 700 миллионов долларов на постройку космической станции, которая будет расположена на орбите спутника Земли. На строительство объекта планируется потратить как минимум 4 года.

Ученые не раскрывают характеристик будущей лунной станции. На сегодняшний день известно лишь, что астронавты смогут находиться в ней от 30 до 60 суток.

По словам представителей американского агентства, новый объект даст им возможность лучше исследовать Луну. К тому же этот проект должен будет стимулировать частные компании к развитию космической отрасли.