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Астрономия

Специалисты NASA обнаружили космического «пингвина» и «яйцо»

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категория: Астрономия, КОСМОС

Сотрудники «НАСА» заметили «пингвина» и «яйцо» на фото звездных скоплений NGC 2937 и NGC 2936, снятых с использованием современных телескопов. Эти объекты, по словам ученых, в ближайшем будущем могут столкнуться друг с дружкой и стать одной галактикой. Сейчас же они похожи на пингвина, решившего склониться над своим яйцом.

Изначально «пингвин» представлял собой ничем не примечательную спиральную галактику, однако из-за гравитации «яйца» его форма значительно изменилась. Сама же NGC 2937 является обычным звездным скоплением, которое в большинстве своем состоит из древних звезд.

Наверху фото можно также заметить еще одну галактику, расположенную ближе к Млечному Пути, поэтому она вряд ли столкнется когда-нибудь с вышерассмотренными скоплениями звезд.

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