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КОСМОС

SpaceX собирается запустить первые спутники для глобального интернета

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категория: КОСМОС, ТЕХНОЛОГИИ
Взято с Pixabay

В конце недели SpaceX планирует отправить на земную орбиту первые спутники, которые в дальнейшем станут частью уникального глобального интернета. С помощью них компания планирует протестировать работу данной системы.

Первоначально компания собиралась осуществить тестирование спутников только в следующем году, но успешный старт Falcon Heavy позволил ей значительно увеличить скорость реализации данного проекта, о котором впервые заговорили еще 3 года назад. Согласно ему в космос будут запущены тысячи микроспутников, способные обеспечить интернетом всех жителей Земли.

Ранее считалось, что с нынешними ракетами-носителями создать подобную систему невозможно, однако благодаря сверхтяжелой ракете она стала вполне реализуемой. Правда, тестовые спутники будут запущены с помощью Falcon 9. Старт ракеты состоится 17 февраля.

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