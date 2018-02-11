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В ФОКУСЕ

Советские перехватчики потягались с истребителями Израиля в Сирии

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категория: В ФОКУСЕ

Сирийское командование решило задействовать известные на весь мир перехватчики МиГ-25ПД, созданные в эпоху СССР, чтобы отразить налеты ВВС Израиля.

В СМИ отмечают, что истребители недавно были переброшены на аэродром Тьяс, неподалеку от которого израильские самолеты нанесли авиаудар по объекту, где Иран якобы осуществлял управление своими беспилотниками. Эти машины, по словам представителей сирийской армии, доставили немало хлопот истребителям Израиля.

Юрий Лямин, военный эксперт, отметил, что парк МиГ-25 долгое время включал в себя около сорока самолетов, причем большинство из них являлись перехватчиками. Их редко привлекали для выполнения боевых задач, так как обычно они осуществляли только патрульные миссии.

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