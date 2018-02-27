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В ФОКУСЕ

Солдаты эстонской армии отказались петь песню про убийство русских

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категория: В ФОКУСЕ

Мстислава Русакова, руководитель центра «Китеж», действия которого направлены на защиту прав людей, заявила, что солдаты армии Эстонии не стали петь «Песню лесных братьев», призывающую уничтожать русских.

Срочники, служащие в эстонских Силах обороны, сообщили, что не стали разучивать песню, которая поощряет убийство русских. Теперь они беспокоятся о том, что их могут сурово наказать за непослушание.

По предварительной информации, данная песня должна была использоваться срочниками в виде строевой. Правозащитники тут же отправили в Минобороны Эстонии запрос, в котором просят военных разобраться в сложившейся ситуации. Его копия была также отослана одному из эстонских канцлеров.

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