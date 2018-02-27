Солдаты эстонской армии отказались петь песню про убийство русских

Мстислава Русакова, руководитель центра «Китеж», действия которого направлены на защиту прав людей, заявила, что солдаты армии Эстонии не стали петь «Песню лесных братьев», призывающую уничтожать русских.

Срочники, служащие в эстонских Силах обороны, сообщили, что не стали разучивать песню, которая поощряет убийство русских. Теперь они беспокоятся о том, что их могут сурово наказать за непослушание.

По предварительной информации, данная песня должна была использоваться срочниками в виде строевой. Правозащитники тут же отправили в Минобороны Эстонии запрос, в котором просят военных разобраться в сложившейся ситуации. Его копия была также отослана одному из эстонских канцлеров.