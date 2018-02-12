Семьям жертв падения Ан-148 выплатят по 1 млн рублей из бюджета Саратовской области

Правительство Саратовской области приняло решение поддержать материально семьи погибших в падении воздушного судна Ан-148. Размер поддержки составит один миллион рублей. Данное заявление было сделано Валерием Радаевым, руководителем региона.

«Губернатор решил поддержать жителей области, являвшихся родственниками жертв крушения лайнера в Подмосковье. Все они получат по одному миллиону рублей», – отмечается на официальном интернет-портале региональной администрации.

При падении воздушного судна погибли четыре уроженца Саратова, которые являлись членами его экипажа.

В Оренбурге семьи погибших получат однодневный заработок всех чиновников из правительства региона.