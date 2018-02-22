Савченко предрекла «большую войну» через пять лет

В рамках выступления в одной из передач телеканала ZIK, депутат Верховной рады Надежда Савченко отметила, что через несколько лет на территории Европы может начаться «большая война». Так она ответила на вопрос одного из зрителей, обратившегося к депутату с вопросом о том, что ждёт в будущем Крым и Донбасс.

На вопрос телезрителя Надежда Савченко ответила, что не считает, что Крым будет окончательно признан российским. По поводу ДНР и ЛНР героиня передачи добавила, что уверена, что «там всё сложится иначе».

После этого Савченко добавила, что убеждена, что не позднее чем через пять лет Украина станет полигоном для полномасштабных боевых действий. По её мнению миротворческая миссия ООН не сумеет прекратить конфликт в Донбассе, что со временем перерастёт в глобальное противостояние, в ходе которого «будут меняться границы и Украины, и России, и других европейских стран». Также она добавила, что выход из ситуации — смена власти действующей российской и украинской власти.

Позднее в этой же передаче Савченко отметила, что не исключает вероятности своего возвращения в ВСУ по истечению депутатского срока.

Ранее мы сообщали о том, что в Сети очередной раз высмеяли новый наряд Надежды Савченко.

Источник видео: Телеканал ZIK