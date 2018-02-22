В Сети очередной раз высмеяли новый наряд Надежды Савченко

Неоднократные и экстравагантные заявления депутата Верховной Рады не проходят стороной, однако ее недавнее выступление вызвало хохот у зрителей и пользователей всемирной сети. Известная своими нецензурными высказываниями, Савченко в этот раз решила поразить общественность своими знаниями истории украинского народа.

Перепутав даты, рассказывая о доисторических украинцах, она заявила, что племенные поселения не признавали никакой власти в мирное время, а «мобилизировались» только в случае войн или нападений. Сеть моментально отреагировала на подобные заявления комментариями. Пользователи были возмущены, что Надежда не только переврала задокументированные историками факты, но дополнительно выглядела чрезвычайно нелепо в костюме, который явно был ей не по размеру.

Пользователь Walldemart выразился ярче всех: «Выдали доярке костюмчик от Гуччи», остальные же были более снисходительны.

Напоминаем, что недавно Надежда Савченко вознамерилась попробовать себя в новой роли президента Украины, поэтому сейчас всеми силами собирает средства, чтобы организовать предвыборную кампанию.

Источник видео: NEWSONE