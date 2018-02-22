Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
В ФОКУСЕ

В Сети очередной раз высмеяли новый наряд Надежды Савченко

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Неоднократные и экстравагантные заявления депутата Верховной Рады не проходят стороной, однако ее недавнее выступление вызвало хохот у зрителей и пользователей всемирной сети. Известная своими нецензурными высказываниями, Савченко в этот раз решила поразить общественность своими знаниями истории украинского народа.

Перепутав даты, рассказывая о доисторических украинцах, она заявила, что племенные поселения не признавали никакой власти в мирное время, а «мобилизировались» только в случае войн или нападений. Сеть моментально отреагировала на подобные заявления комментариями. Пользователи были возмущены, что Надежда не только переврала задокументированные историками факты, но дополнительно выглядела чрезвычайно нелепо в костюме, который явно был ей не по размеру.
Пользователь Walldemart выразился ярче всех: «Выдали доярке костюмчик от Гуччи», остальные же были более снисходительны.

Напоминаем, что недавно Надежда Савченко вознамерилась попробовать себя в новой роли президента Украины, поэтому сейчас всеми силами собирает средства, чтобы организовать предвыборную кампанию.

Источник видео: NEWSONE

Новости по теме:

  1. Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
  2. Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
  3. СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
  4. В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени

Эти новости могут вас заинтересовать

Путин признался, что если бы мог, хотел бы предотвратить распад СССР

Сирийская армия нашла у боевиков европейскую аппаратуру РЭБ

Посол США окунулся в прорубь и примерил валенки ради познания русских традиций

Звезда сериала «Ментовские войны» жестко раскритиковал Собчак за видео о Руси

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках