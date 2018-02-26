Самостоятельное изучение английского языка

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Английский язык широко применяется в международном общении, поэтому очень важно уметь понимать английскую речь и свободно разговаривать по-английски или хотя бы овладеть начальным уровнем.

Чтобы освоить этот язык, не обязательно нанимать репетиторов и посещать специальные курсы. Вы можете самостоятельно заниматься изучением английского дома, онлайн со своего компьютера или смартфона. Например, хотим вам посоветовать бесплатный сайт eng360.ru, там вы найдете много информации, как изучить язык самостоятельно. Или же действовать нашим советам:

Для начала нужно освоить грамматику. Выучив основные правила построения предложений и времена глаголов, вы сможете начать практиковаться в понимании и воспроизведении устной английской речи.

Оригинальные английские фильмы помогут в выработке восприятия предложений на слух. Если же понимание устной речи дается вам нелегко, то первое время можно включать субтитры. Слушая оригинальную английскую речь в фильмах, стараясь понять сюжетную линию, вы сможете быстрее развивать собственный уровень владения языком.

Очень хорошо, если в вашем окружении есть друзья, являющиеся носителями языка, с которыми можно попрактиковаться в живом общении. Таких друзей сейчас можно найти очень легко с помощью программы Skype. При попытке познакомиться через эту программу сообщите собеседнику цель вашего знакомства, и люди обязательно откликнуться, чтобы помочь вам в изучении языка!

Постоянно увеличивайте запас слов на английском. Большой словарный запас значительно облегчает общение и понимание английской речи. Запоминая по пять новых слов ежедневно, вы быстро продвинетесь в обучении. Можно постепенно осваивать словарь или просто выписывать из просмотренного фильма те фразы, смысл которых остался для вас не понятным, и переводить их. Главное ежедневно повторяйте выписанные слова и проговаривайте в уме по несколько раз, так результат станет более эффективным.

Закрепить навык разговорной речи можно в путешествии. В англоговорящей стране вы окажетесь в условиях необходимости общаться на английском, а это всегда положительно сказывается на процессе обучения языку. Можно отправиться в туристическую поездку или устроиться на работу в Америке или Англии. Этот вариант самый сложный и финансовозатратный, но зато самый эффективный из всех вышеперечилсенных. Так что ставьте цели и выполняйте их!