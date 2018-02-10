Российские керлингисты обыграли команду Южной Кореи

Сегодня, 10 февраля, российской команде керлингистов удалось обыграть южнокорейскую сборную со счетом 6:5. Позднее Василий Гудин, тренер отечественной сборной, признался, что сильно переживал во время матча.

«Если честно, то в этой игре я нервничал больше, чем обычно. Ребята тоже очень переживали, но в перерыве я смог их приободрить. Они хотели играть с комфортным для них преимуществом. К тому же раньше они не участвовали в Олимпиаде. Однако когда в конце их придавили, они все же смогли собраться и победить», – отметил тренер.

Первый матч закончился для российских керлингистов проигрышем, однако последующие игры завершались только победами. Следующая игра пройдет с канадской сборной, считающейся фаворитом Олимпийских игр.