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В ФОКУСЕ

Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады, победив сборную Норвегии

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категория: В ФОКУСЕ

Сборная России по хоккею одержала победу в четвертьфинале Олимпийских игр с Норвегией со счетом 6:1. В полуфинале российские хоккеисты встретятся со сборной Чехии. Игра состоится 23 февраля в 10:40 по московскому времени.

Стоит отметить, что последний раз российская команда выходила в полуфинал Олимпийских игр ещё в 2006 году. Тогда сборная уступила финнам со счетом 0:4.

Из российских спортсменов шайбу забросили Михаил Григоренко, Вячеслав Войнов, Никита Нестеров, Никита Гусев, Сергей Калинин и Иван Телегин. Из команды Норвегии шайбу забил Александер Бонсаксен.

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