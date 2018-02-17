Российские хоккеисты всухую обыграли американцев на Олимпиаде

Победой российских спортсменов окончилась встреча мужских сборных США и России по хоккею. Соревнование проходило в рамках заключительного матча группового этапа Олимпиады в Пхенчхане. Отметим, что победа получилась «сухой» — россияне выиграли со счётом 4:0.

Среди членов российской команды отличились два игрока – Илья Ковальчук и Николай Прохоркин, каждый из которых забил во время матча по две шайбы.

После этой победы россияне укрепили позиции и уверенно закрепились на первом месте в группе B, что позволяет команде начать плей-офф сразу с ¼ финала.

Ранее мы также сообщали о победе женской сборной по хоккею над Швейцарией.