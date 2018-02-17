Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
В ФОКУСЕ

Российские хоккеисты всухую обыграли американцев на Олимпиаде

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Победой российских спортсменов окончилась встреча мужских сборных США и России по хоккею. Соревнование проходило в рамках заключительного матча группового этапа Олимпиады в Пхенчхане. Отметим, что победа получилась «сухой» — россияне выиграли со счётом 4:0.

Среди членов российской команды отличились два игрока – Илья Ковальчук и Николай Прохоркин, каждый из которых забил во время матча по две шайбы.

После этой победы россияне укрепили позиции и уверенно закрепились на первом месте в группе B, что позволяет команде начать плей-офф сразу с ¼ финала.

Ранее мы также сообщали о победе женской сборной по хоккею над Швейцарией.

Новости по теме:

  1. Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
  2. Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
  3. СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
  4. В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени

Эти новости могут вас заинтересовать

На видео попал дивизион C-400, заступивший на боевое дежурство в Севастополе

Ракеты КНДР «уничтожили» авианосец и самолеты ВВС США на видео

Истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли испытания в Сирии

Жириновский пообещал установить «жесткую диктатуру» в стране в случае избрания

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках