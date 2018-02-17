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В ФОКУСЕ

Российские хоккеистки обыграли швейцарок и вышли в полуфинал Олимпиады

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категория: В ФОКУСЕ

Российской сборной по хоккею удалось обыграть швейцарок в четвертьфинале с разгромным счетом 6:2. В результате она смогла впервые выйти в полуфинал Олимпийских игр.

По словам Владислава Третьяка, руководителя ФХР, девушки продемонстрировали прекрасную игру, однако в некоторые моменты они все же заставили понервничать. Он добавил, что хоть это и не мужской хоккей, однако наблюдать за матчем было очень интересно. По его мнению, наши хоккеистки совершили лишь несколько ошибок, связанных с защитой и проведением смен.

Следующий матч должен будет состояться в понедельник. Россиянки на нем встретятся с командой из Канады, которая традиционно считается фавориткой турнира.

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