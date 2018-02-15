Раненые российские наемники вернулись из Сирии

По сообщениям зарубежного издания Bloomberg, российские наемники, пострадавшие в результате авиаудара под Дейр-эз-Зором, перевозятся в больницы на территории Московской и Ленинградской областей. Издание ссылается на источники, поддерживающие связь с группой «Вагнер».

Напомним, что российские наемники шли вторым эшелоном за проасадовскими подразделениями. Последние планировали атаковать курдские нефтегазовые объекты. По этой причине американская авиация нанесла удары. Согласно опубликованной в интернете информации, эшелон, состоящий из российских наемников, не планировал атаковать позиции курдов.

Представители СМИ обратились за комментариями в московские госпитали имени Вишневского и Бурденко, но ответа о том, проходят ли там реабилитацию пострадавшие наемники, не получили.

Ранее мы публиковали видеозапись авиаудара удара США по сирийским подразделениям.