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В ФОКУСЕ

Раненые российские наемники вернулись из Сирии

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категория: В ФОКУСЕ

По сообщениям зарубежного издания Bloomberg, российские наемники, пострадавшие в результате авиаудара под Дейр-эз-Зором, перевозятся в больницы на территории Московской и Ленинградской областей. Издание ссылается на источники, поддерживающие связь с группой «Вагнер».

Напомним, что российские наемники шли вторым эшелоном за проасадовскими подразделениями. Последние планировали атаковать курдские нефтегазовые объекты. По этой причине американская авиация нанесла удары. Согласно опубликованной в интернете информации, эшелон, состоящий из российских наемников, не планировал атаковать позиции курдов.

Представители СМИ обратились за комментариями в московские госпитали имени Вишневского и Бурденко, но ответа о том, проходят ли там реабилитацию пострадавшие наемники, не получили.

Ранее мы публиковали видеозапись авиаудара удара США по сирийским подразделениям.

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