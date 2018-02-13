Появилось видео удара США по сирийским подразделениям

В интернете появилась видеозапись, на которой запечатлен авиаудар, в результате которого погибло более ста человек.

Видео было опубликовано зарубежным изданием CNN. Также в сообщении, к которому прилагается запись, отмечается, что в результате удара погибло 200 человек, большинство из которых – российские наемники, сражавшиеся в Сирии на стороне проправительственных сил.

Ранее в интернете появились сообщения о том, что в результате удара, произошедшего 7 февраля текущего года, пострадали три роты, состоящие из российских наемников. Информация была опубликована на Telegram-канале @wargonzo, который один из первых сообщил о произошедшей трагедии.

В сообщении CNN отмечается, что серия ударов, совершенная американской авиацией, являлась ответной мерой. По приведенным в издании словам, ранее бомбардировке подверглись отряды сирийской оппозиции, поддерживаемые США.

При этом представители Министерства обороны РФ публиковали сообщения о том, что российских военнослужащих в районе бомбардировки не было, но при этом в Минобороны отмечали, что со стороны «российских наемников» вполне могут быть жертвы.