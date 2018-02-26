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В ФОКУСЕ

ПВО Сирии сбили израильский истребитель F-16 из-за ошибки пилотов

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категория: В ФОКУСЕ

10 февраля израильский F-16 был сбит сирийскими ПВО. Причина инцидента поначалу была неизвестна, но после проведения соответствующего расследования, было установлено, что истребитель был сбит из-за профессиональной ошибки пилотов. Такое заявление сделал глава генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкоту.

Он сообщил, что пилоты F-16 при выборе между обеспечением собственной безопасности и успешным выполнением задачи допустили ошибку, не защитив себя. Действия израильских пилотов не соответствовали порядку в условиях ракетной атаки, под которой оказался самолет. Однако отмечается, что пилоты приняли правильное решение, когда решили катапультироваться.

Стоит напомнить, что 10 февраля израильские силы нанесли удар по иранским объектам, расположенным в Сирии. После выполнения операции, истребитель F-16 был сбит сирийскими ПВО.

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