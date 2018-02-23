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В ФОКУСЕ

Президент Ла Лиги сказал, что готов уничтожить ультрас в связи с гибелью полицейского

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категория: В ФОКУСЕ

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас публично выразил свое сожаление в связи с гибелью полицейского, который скончался от полученных травм во время стычки с разъяренными фанатами.

«Это безумие, очень серьезное: против насилия ультрас нужно быть сильными, нельзя никогда сдаваться и надо сделать всё возможное, чтобы искоренить его навсегда. Российские ультрас не должны были ездить в Бильбао, им следовало остаться дома. Их дальняя поездка не сулила ничего хорошего. Произошло самое худшее – оборвалась одна жизнь», — написал Хавьер в своем Твиттер-аккаунте.

Напомним, 22 февраля, после вылета из 1/16 финала Лиги Европы УЕФА футбольные фанаты клуба «Спартак» затеяли драку с фанатами клуба «Атлетик», в результате чего устроили беспорядок и погром в городе.

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