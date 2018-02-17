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В ФОКУСЕ

По факту смерти девочки в детском саду возбуждено новое дело

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категория: В ФОКУСЕ

По факту гибели ребенка в детском саду в Новой Москве было возбуждено второе уголовное дело. Об этом стало известно со слов официального представителя Следственного Комитета РФ Светланы Петренко.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ. Ранее следователи завели другое уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинении смерти по неосторожности»).

Напомним, что погибла трёхлетняя девочка. В СМИ появлялись две версии произошедшего. По одной из них воспитательницы забыли девочку во дворе детского садика после прогулки, а спохватились лишь спустя несколько часов.

Позже куратор Новомосковского округа Павел Карпов опроверг эту информацию, представив официальную версию – девочке стало плохо во время прогулки, после чего воспитательницы вызвали «скорую помощь», но прибывшие на место врачи не сумели спасти ребёнка.

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