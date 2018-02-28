Пилоты самолета ВМС США замерзли во время полета на высоте 7 километров

Во время перелета из базы Уидби-Айленд в штате Вашингтон на базу Чайна-Лейк в Калифорнии, экипаж самолета EA-18G Growler подвергся сильному обморожению.

Сообщается, что судно находилось на высоте около 7 600 метров. Пилоты самолета ВМС США замерзли из-за сбоя системы кондиционирования. Отмечается, что из-за поломки температура опустилась до -30 градусов и всю кабину заполонил туман. Из-за низкой температуры вся приборная панель покрылась льдом, поэтому пилоты потеряли видимость.

Из-за случившегося экипаж не смог продолжить полет и вынужденно вернулся на базу в Вашингтон. Посадить самолет им удалось благодаря диспетчерам. После приземления у пилотов были обнаружены волдыри и другие поражения кожи.