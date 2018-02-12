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В ФОКУСЕ

Патриарх Кирилл помолился о погибших в катастрофе Ан-148 в Подмосковье

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категория: В ФОКУСЕ

Представители пресс-службы РПЦ заявили, что Патриарх Кирилл прочитал молитвы о жертвах падения авиалайнера Ан-148 в Московской области.

«Его молитвы направлены на упокоение всех душ погибших и на укрепление сердец их близких и родственников», – отмечается в заявлении священнослужителя Александра Волкова.

Стало также известно, что в воздушной гавани города Орск была создана дежурная ячейка духовенства, оказывающая психологическую и духовную помощь всем родственникам и близким людям жертв катастрофы.

Напоминаем, что вчера, 11 февраля, Ан-148 рухнул на территории Раменского района при выполнении рейса Москва-Орск. Никто из находящихся на борту самолета людей не выжил.

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