Открытие Олимпиады-2018 посмотрело рекордное количество пользователей из России

Церемонию открытия Олимпиады в Южной Корее посмотрели рекордное количество интернет-пользователей из РФ. По словам аналитиков, число зрителей онлайн-трансляций впервые превысило аудиторию российских телеканалов.

Согласно предварительной информации, в социальной сети «Одноклассники» прямую трансляцию открытия посмотрели свыше трех с половиной миллионов россиян, а страничка с плеером набрала почти шесть миллионов просмотров. К тому же этот показатель мог оказаться еще выше, если бы «ВКонтакте» тоже транслировала церемонию, однако ей не удалось этого сделать из-за проблем технического характера.

Эксперты считают, что это в основном произошло по той простой причине, что открытие Олимпиады происходило в дневное время суток, поэтому людям удобнее было смотреть его на телефоне или планшете.